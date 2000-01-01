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Иран грозит Турции: мы – не Дамаск, Кремль слушать не станем | Фото:01.03 19:58   MIGnews.com

Иран грозит Турции: мы – не Дамаск, Кремль слушать не станем

Иран оставляет за собой право без предупреждения нанести массированные ракетные удары по позициям Вооруженных сил Турции и их прокси, если не прекратятся удары по позициям боевиков сирийского диктатора Башара Асада.

Такая реакция Тегерана в первую очередь объясняется отсутствием ответа на турецкое наступление со стороны властей Российской Федерации, сообщает новостное агентство Aviapro.

"Иран готов мстить, если Турция не прекратит удары по иранским целям в Сирии. Тегеран – не Дамаск, мы не станем терпеть и слушать Москву, если даже та об этом попросит", - сказано в сообщении.

Отметим, Иран действительно может достать турецкие позиции с помощью баллистических ракет, которыми Тегеран не так давно отстрелялся по американским военным базам в Ираке, однако последствия таких действий слабо поддаются прогнозам.


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