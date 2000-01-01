01.03 19:16 MIGnews.com

Коронавирус – комбинация СПИДа и SARS

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Новый китайский коронавирус COVID-19, эпидемия которого разгорелась в китайской провинции Хубэй и теперь стремительно распространяется по земному шару, имеет определенную схожесть с Синдромом приобретенного иммунодефицита и так называемой "атипичной пневмонией" – SARS.Об этом рассказал заведующий отделением интенсивной терапии больницы Чжуннань при Уханьском университете Пэн Чжиюн, передает Global Times.По его словам, вскрытия погибших пациентов выявили, что изначально коронавирус поражает иммунную систему организма, после чего проявляются симптомы SARS, с которыми ослабленный организм попросту не в состоянии бороться."Результаты вскрытия немного воодушевляют. Я думаю, самое важное – максимально ускорить диагностику и начать лечение на ранней стадии, чтобы защитить легкие пациентов от необратимого фиброза", - подчеркнул китайский эксперт.Он также отметил, что пациент, у которого уже начались необратимые изменения в легких – обречен даже если принять необходимые меры по насыщению организма кислородом.Кроме того, избыток слизи в альвеолах погибших, свидетельствует, что COVID-19 провоцирует еще и воспалительный процесс, повреждающий глубокие дыхательные пути и легочные альвеолы.