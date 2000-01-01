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Турки арестовали главреда российского информагентства | Фото:01.03 17:52   MIGnews.com

Турки арестовали главреда российского информагентства

Турецкая полиция задержала главного редактора местной "дочки" российского информационного агентства Sputnik, входящего в состав МИА "Россия Сегодня", журналист Махир Бозтепе.

Об этом в воскресение, 1 марта, сообщила руководитель "России Сегодня" Маргарита Симоньян.

Кроме того, правоохранители также задержали троих сотрудников местного подразделения Sputnik, где в основном работают граждане Турции, однако сразу после допроса полицейские их отпустили.

В стамбульском офисе информагентства прошел обыск, ордер на который выдала генеральная прокуратура города.

Официальная причина задержания пока неизвестна, однако по данным местных СМИ правоохранители заинтересовались редакцией Sputnik Турция после публикации там статьи с провокационным названием "Украденная провинция", речь в которой шла о территории Сирии, контроль над которой около 80 лет назад Анкара получила от Франции.

Министерство иностранных дел Российской Федерации в свою очередь потребовало от властей Турции объяснений и оперативного вмешательства в ситуацию.


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