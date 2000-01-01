01.03 16:27 MIGnews.com
Вынужденная посадка пассажирского лайнера в Бен-Гурион
В международном аэропорту Бен-Гурион введен режим чрезвычайной ситуации.
Ожидается вынужденная посадка рейса EZY5831 компании EasyJet следовавшего рейсом из Берлина. Сообщается о задымлении кокпита самолета.
Приземления в Бен-Гурион временно прекращены с тем, чтобы дать самолету возможность маневра.
На борту самолета - 167 человек.
Обновлено: израильские СМИ сообщили, что самолет успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион.
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