01.03 15:36 MIGnews.com

Анкара: сирийские самолеты пытались атаковать наши

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Турецкие военные вынуждены были сбить два сирийских бомбардировщика Су-24 российского производства, принадлежавших силам диктатора Башара Асада, поскольку те предприняли попытку атаковать самолеты Военно-воздушных сил Турции.Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Турции в воскресенье, 1 марта, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".По данным оборонного ведомства, помимо прочего, также удалось уничтожить три установки противовоздушной обороны, в том числе и ту систему ПВО, которой ранее в воскресенье помогла уничтожить турецкий беспилотный летательный аппарат близ города Саракиб.