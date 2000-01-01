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Анкара: сирийские самолеты пытались атаковать наши | Фото:01.03 15:36   MIGnews.com

Анкара: сирийские самолеты пытались атаковать наши

Турецкие военные вынуждены были сбить два сирийских бомбардировщика Су-24 российского производства, принадлежавших силам диктатора Башара Асада, поскольку те предприняли попытку атаковать самолеты Военно-воздушных сил Турции.

Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Турции в воскресенье, 1 марта, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

По данным оборонного ведомства, помимо прочего, также удалось уничтожить три установки противовоздушной обороны, в том числе и ту систему ПВО, которой ранее в воскресенье помогла уничтожить турецкий беспилотный летательный аппарат близ города Саракиб.


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