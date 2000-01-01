01.03 14:03 MIGnews.com

Операция Весенний Щит: Турция об огромных потерях Асада

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Турецкое министерство обороны сообщило о начале операции “Весенний Щит”, направленной против сил армии президента Сирии Башара Асада.Операция началась после того, как 34 турецких солдата были убиты в результате налетов российской и сирийской авиации на позиции турок в Идлибе.Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что атакованы 2100 позиций и баз сирийской армии.По словам министра, “нейтрализованы” 2212 сирийских солдат. По данным в сирийских социальных сетях, Асад с начала января потерял 960 солдат убитымми.Министр обороны Акар также сообщил, что уничтожены восемь сирийских вертолетов, 103 танка, 72 орудия, ракетные установки и три комплекса системы ПВО.Акар заявил: У нас нет намерений вступать в схватку с Россией, наша цель - прекратить резню, которую устроил сирийский режим, а также положить конец изгнанию сирийцев с мест постоянного проживания”.Турецкие СМИ, со ссылкой на “местные источники” распространили сообщение о том, что в ходе атак турецких беспилотников в провинции Идлиб убиты три генерала сирийской армии.Турецкий беспилотник нанес удар в районе Джабад аз-Завийя. В результате атаки убиты бригадные генералы Бурхан Рамун, Исмаил Али и полковник Мазар Фаруати.Также сообщается о том, что в Идлибе “нейтрализован 21 иранский террорист”.Со своей стороны, сирийские и ливанские источники сообщают о том, что Турции были переданы точные координаты расположения подразделений Хизбаллы в Идлибе, с просьбой их не атаковать, поскольку они не участвуют в войне против турок. Турки вместо этого, немедленно воспользовались предоставленными координатами и нанесли удары по объектам Хизбаллы,в том числе, по военному госпиталю.Между тем, курдские СМИ сообщают о том, что иранское посольство в Сирии распространило официальное предупреждение правительству Турции.В заявлении говорится: “Иранское правительство предупреждает Эрдогана о том, что оно ответит всей своей силой против турецких опорных пунктов , в случае, если продолжатся бомбардировки наших сили сил сирийской армии”.В воскресенье, 1 марта, государственное агентство Anadolu в Турции заявило, что в северо-западной провинции Идлиб был сбит сирийский правительственный самолет.Сирийская армия объявила воздушное пространство над северо-западом Сирии закрытым для самолетов и беспилотников, пообещав сбить любой объект, который нарушает его, сообщили государственные СМИ."Любой самолет, нарушающий наше воздушное пространство, будет рассматриваться как самолет противника, который должен быть сбит", - пишет государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.В последние недели турецкие силы поражают цели сирийского правительства в Идлибе. В феврале в результате ударов сирийского правительства, включая удары с воздуха, было убито 55 турецких солдат.