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В Идлибе убиты три сирийских генерала 01.03 13:39   MIGnews.com

В Идлибе убиты три сирийских генерала

Турецкие СМИ, со ссылкой на “местные источники” распространили сообщение о том, что в ходе атак турецких беспилотников в провинции Идлиб убиты три генерала сирийской армии.

Турецкий беспилотник нанес удар в районе Джабад аз-Завийя. В результате атаки убиты бригадные генералы Бурхан Рамун, Исмаил Али и полковник Мазар Фаруати.

Также сообщается о том, что в Идлибе “нейтрализован 21 иранский террорист”.

Со своей стороны, сирийские и ливанские источники сообщают о том, что Турции были переданы точные координаты расположения подразделений Хизбаллы в Идлибе, с просьбой их не атаковать, поскольку они не участвуют в войне против турок. Турки вместо этого, немедленно воспользовались предоставленными координатами и нанесли удары по объектам Хизбаллы,в том числе, по военному госпиталю.


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