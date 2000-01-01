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Турция: сбит сирийский правительственный самолет | Фото:01.03 12:05   MIGnews.com

Турция: сбит сирийский правительственный самолет

В воскресенье, 1 марта, государственное агентство Anadolu в Турции заявило, что в северо-западной провинции Идлиб был сбит сирийский правительственный самолет.

Сирийская армия объявила воздушное пространство над северо-западом Сирии закрытым для самолетов и беспилотников, пообещав сбить любой объект, который нарушает его, сообщили государственные СМИ.

"Любой самолет, нарушающий наше воздушное пространство, будет рассматриваться как самолет противника, который должен быть сбит", - пишет государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

В последние недели турецкие силы поражают цели сирийского правительства в Идлибе. В феврале в результате ударов сирийского правительства, включая удары с воздуха, было убито 55 турецких солдат.


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