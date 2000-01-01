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Коронавирус в Италии: 3,6 млрд евро на борьбу с кризисом | Фото:01.03 23:19   MIGnews.com

Коронавирус в Италии: 1700 заоаженных, 35 умерли

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Италии, являющейся эпицентром эпидемии в Европе, достигло 35-ти человек.

Об этом сообщает интернет-издание The Guardian.

Кроме того, по данным издания, подтверждено заражение по меньшей мере 1700 человек.

На этой неделе Италия представит меры на 3,6 млрд евро (3,5 млрд долларов), или 0,2% от валового внутреннего продукта (ВВП), чтобы помочь экономике противостоять кризису коронавируса, заявил министр экономики Италии Роберто Гуальтьери.

Политик уверен, что Европейский Союз одобрит необходимое повышение официального целевого показателя дефицита бюджета Италии.

Италия страдает от наихудшей вспышки коронавируса в Европе. На данный момент в стране зарегистрировано более 1700 подтвержденных случаев с момента выявления вируса 20 февраля. По меньшей мере 35 человек умерли.


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