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Молл Гиватайма эвакуирован из-за паники коронавируса 01.03 10:48   MIGnews.com

Молл Гиватайма эвакуирован из-за паники коронавируса

По сообщениям в социальных сетях 5-й и 6-й этажи торгового центра Азриэли в Гиватайме эвакуированы из-за клиента, пришедшего в поликлинику, расположенную в молле.

По слухам, женщина почувствовала себя плохо и есть подозрение на то, что она болеет коронавирусом.

По другой версии, молл полностью эвакуирован и закрыт.

Следует отметить, что речь не идет об информации из официальных источников.


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