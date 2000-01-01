01.03 10:48 MIGnews.com
Молл Гиватайма эвакуирован из-за паники коронавируса
По сообщениям в социальных сетях 5-й и 6-й этажи торгового центра Азриэли в Гиватайме эвакуированы из-за клиента, пришедшего в поликлинику, расположенную в молле.
По слухам, женщина почувствовала себя плохо и есть подозрение на то, что она болеет коронавирусом.
По другой версии, молл полностью эвакуирован и закрыт.
Следует отметить, что речь не идет об информации из официальных источников.
Поделиться
Все по теме
Комментарии