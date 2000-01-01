01.03 15:15 MIGnews.com

Турция открыла границу в Европу для сирийских беженцев

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В воскресенье, 1 марта, комитет по миграции Организации Объединенных Наций заявил, что на сухопутной границе Турции с Грецией собралось не менее 13 000 человек, пишет Times of Israel. Ранее, Турция официально заявила, что ее западные границы открыты для мигрантов и беженцев в Европейский Союз.Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии границ его страны с Европой ознаменовало очевидную попытку оказать давление на Европу.В воскресенье Международная организация ООН по миграции заявила, что вдоль сухопутной границы "как минимум 13 000 человек собрались на официальных пунктах пересечения границы в Пазаркуле и Ипсале и многочисленных неофициальных пунктах пересечения границы группами от нескольких десятков до более чем 3000 человек."В субботу греческие власти применили слезоточивый газ и шоковые гранаты, чтобы предотвратить повторные попытки толпы из более чем 4000 человек в Кастанисе прорезать дыры в пограничном ограждении вдоль границы. Заместитель министра обороны Греции Алкивиадис Стефанис сказал местному вещателю, что было совершено около 9600 попыток незаконного пересечения границы.Власти Греции заявили, что в пятницу были арестованы 66 мигрантов, 17 из которых были приговорены к 3,5 годам тюремного заключения за незаконный въезд в страну.