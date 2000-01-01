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Жестокое убийство в Тайбе: застрелена молодая женщина | Фото:01.03 10:09   MIGnews.com

В Тайбе застрелена молодая женщина

В воскресенье утром, 1 марта, в арабском городе Тайбе застрелили молодую женщину, сообщает Times of Israel. Как сообщается, полиция считает это преднамеренным убийством.

36-летняя женщина была найдена без сознания в машине и объявлена ​​мертвой медработниками Маген Давид Адо. Первоначальное расследование показало, что женщина была застрелена с близкого расстояния и что убийца сел в автомобиль, и только затем выстрелил, согласно газете Haaretz.

Преступник скрылся с места происшествия.

Полиция сообщает, что прошлом году был убит дядя жертвы.

Сосед жертвы рассказал общественному вещателю КАН, что у женщины был конфликт с мужем. "В прошлом она бежала в Турцию из-за этого. Вот как здесь, они убивают из-за любой проблемы. Она также была свидетелем убийства своего дяди шесть месяцев назад. Она была очаровательной женщиной из тихой религиозной семьи."


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