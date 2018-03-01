Стало известно, кто поставлял Сирии запрещенное оружие
Баллистические ракеты, компоненты для химического оружия и многое другое сирийская сторона получала от Северной Кореи. Более того, кроме запрещенного оружия, в Сирию прибывали северокорейские технические специалисты, а это прямое нарушение санкций ООН, уверены эксперты Организации.
Аналитики специального отдела Организации Объединенных Наций, которые следили за транспортировкой из Пхеньяна в Сирию запрещенного оружия, обычных средств вооружения и товаров двойного назначения, обнаружили более 40 ранее незамеченных поставок в период с 2012 по 2017 год, пишет 10 минут.
Корейская Народно-Демократическая Республика тоже передавала запрещенные баллистические ракеты, парочку зенитных установок и ракет класса "земля – воздух" в Государство Бирма.