01.03 07:38 MIGnews.com

Арестованы члены банды, грабившей пенсионеров-репатриантов

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Полиция Израиля арестовала банду из пяти человек, специализировавшуюся на ограблении квартир пенсионеров.Жертвами в основном были одинокие старики - репатрианты из бывшего СССР, проживающие в районе Кармиэль. У них было отобрано драгоценностей и наличных денег на сумму более миллиона шекелей.Утром 1 марта задержанные предстанут перед судом и им будут предъявлены обвинения по 20 случаям грабежа.