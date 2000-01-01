02.03 05:06 MIGnews.com

Чешский пенсионер боролся с мусульманами, совершая теракты

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В Чехии пожилой мужчина совершил несколько терактов, призывая людей к исламофобии. Об этом сообщает Lidovky.cz, ссылаясь на прокуратору страны.По словам следователей, пенсионер валил деревья на железнодорожные пути и ждал пока поезда сталкивались с ними. После этого он на месте происшествия разбрасывал псевдоджихадистские листовки написанные латиницей.По данным прокуратуры, мужчина, таким образом, пытался вызвать обеспокоенность у общественности в связи с увеличением числа мигрантов. К счастью аварии не привели к жертвам, однако вызвали волну не довольствия у жителей Чехии.Мужчина был задержан в конце февраля. Ему предъявили обвинение в совершении теракта. В случае признания его виновным, ему грозит пожизненное заключение под стражей, так как по чешскому законодательству террористическим актом считается не только нападение, но и запугивание населения.