Жители Восточной Гуты просят правозащитников о помощи
Мирные жители Восточной гуты массово просят правозащитные организации помочь им выехать из зоны боевых действий. Об этом сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
"По поступившей информации за последние сутки в разы увеличилось количество обращений от жителей Восточной Гуты к правозащитникам с просьбами оказать содействие и помощь в выводе с территории подконтрольной боевиками", - сказал он журналистам.
Кроме того, Золотухин также рассказал, что отряды умеренной оппозиции снова сорвали гуманитарную паузу, обстреляв из минометов коридор, который организовала российская сторона для выхода жителей Восточной Гуты.
Mignews ранее сообщал, что президент России Владимир Путин дал распоряжение ввести в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля гуманитарную паузу. Согласно решению главы Кремля, перемирье будет длится ежедневно с 9 утра по два часа дня. Однако первые две паузы были сорваны усилиями вооруженными отрядами умеренной оппозиции.