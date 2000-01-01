01.03 15:09 MIGnews.com

Палестинский террорист проведет в тюрьме остаток жизни

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Палестинский террорист, в прошлом году убивший человека в немецком супермаркете, получил пожизненное заключение.Об этом в четверг, 1 марта сообщает AFP в Twitter.По данным издания, после тщательного изучения всех доказательств обвинения и защиты, суд признал Ахмада Алхава виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.Судья подчеркнул "особую жестокость" совершенного преступления, что существенно уменьшает шансы осужденного на досрочное освобождение.Сам палестинец не стал отрицать свою вину, отмечает издание.Напомним. 26-летний палестинец в июле прошлого года совершил нападение в супермаркете Гамбурга, убив одного человека и ранив еще шестерых. Для нападения он использовал 20-сантиметровый нож, который взял на одной из полок супермаркета.Отметим, в 2009 году Алхав попросил убежища в Норвегии, после того, как его ходатайство было отклонено, он переехал и жил некоторое время в Швеции, Испании и Германии.