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01.03 15:09   MIGnews.com

Палестинский террорист проведет в тюрьме остаток жизни

Палестинский террорист, в прошлом году убивший человека в немецком супермаркете, получил пожизненное заключение.
Об этом в четверг, 1 марта сообщает AFP в Twitter.

По данным издания, после тщательного изучения всех доказательств обвинения и защиты, суд признал Ахмада Алхава виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Судья подчеркнул "особую жестокость" совершенного преступления, что существенно уменьшает шансы осужденного на досрочное освобождение.

Сам палестинец не стал отрицать свою вину, отмечает издание.

Напомним. 26-летний палестинец в июле прошлого года совершил нападение в супермаркете Гамбурга, убив одного человека и ранив еще шестерых. Для нападения он использовал 20-сантиметровый нож, который взял на одной из полок супермаркета.

Отметим, в 2009 году Алхав попросил убежища в Норвегии, после того, как его ходатайство было отклонено, он переехал и жил некоторое время в Швеции, Испании и Германии.
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