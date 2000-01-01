01.03 14:48 MIGnews.com

Коби Александера везут в Израиль

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Израильско-американский бизнесмен, известный как основатель Comverse, летит в Израиль из Соединенных Штатов Америки на борту одного из пассажирских самолетов, принадлежащих компании "El-Al".Сразу же после приземления Александер будет доставлен в место содержания заключенных, где решат, в какой тюрьме он будет отбывать срок.Операция по транспортировке осужденного бизнесмена из США в Израиль была осуществлена при содействии Консульства Государства Израиль в Нью-Йорке.Напомним, в феврале 2017 года Александер был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения за мошенничество с ценными бумагами.В декабре 2018 года министр внутренней безопасности Гилад Эрдан и министр юстиции Айелет Шакед удовлетворили ходатайство бизнесмена разрешить ему отбывать наказание в Израиле.