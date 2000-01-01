01.03 11:31 MIGnews.com

На могиле Йехошуа бин-Нуна прошло чтение Свитка Эстер

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Сотни евреев провели утреннюю молитву, сопровождаемую чтением Мегилат Эстер (Свитка Эстер) у гробницы Йехошуа бин-Нуна, расположенной в деревне Кифл Харес в Самарии.Об этом в четверг, 1 марта сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, передает Arutz Sheva.По данным издания, безопасность в период праздника Пурим обеспечивали бойцы бригады "Эфраим" совместно с полицией и пограничниками.Паломничество прошло без происшествий, отмечается в сообщения."Чтение Свитка Эстер в этот особый день, в этом особом месте захватывает, впечатляет и вдохновляет. Я благодарю бригаду "Эфраим", возглавляемую полковником Иданом Кацем за всю эту удивительную работу по обеспечению безопасности" - сказал глава регионального совета Самарии Йоси Даган."Нет ничего более подходящего в праздник Пурим, как продемонстрировать здесь, сколь сильны и глубоки корни еврейского народа чтобы быть сильнее корней еврейского народа", - подчеркнул Даган.Отметим, подобные паломничества на "гору Ефремову" (в Кифаль Харат) совершаются большими группами религиозных евреев регулярно, несколько раз в году.