РФ не вмешивалась в референдум по Brexit, - Facebook

В письме говорится, что соцсеть промониторила и учетные записи, и активность тысячи рекламодателей в период до и во время референдума.
Также не нашлись и дополнительные скоординированные и связанные с РФ аккаунты или страницы, которые могли бы поставлять рекламу в Великобританию, относительно референдума, пишет Reuters.
Парламент и избирательная комиссия направляли запросы Facebook, Twitter и Google с требованием предоставить информацию о любой финактивности связанных с РФ аккаунтов. Американские компании согласились содействовать властям Соединенного Королевства в расследовании.
Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit.