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РФ не вмешивалась в референдум по Brexit, - Facebook 01.03 12:08   MIGnews.com

РФ не вмешивалась в референдум по Brexit, - Facebook

Председатель британской ячейки Facebook Симон Милнер заявил парламентской комиссии, что новые расследования не дали доказательств вмешательства российской стороны в референдум относительно Brexit 2016 года с помощью соцсетей.

В письме говорится, что соцсеть промониторила и учетные записи, и активность тысячи рекламодателей в период до и во время референдума.

Также не нашлись и дополнительные скоординированные и связанные с РФ аккаунты или страницы, которые могли бы поставлять рекламу в Великобританию, относительно референдума, пишет Reuters.

Парламент и избирательная комиссия направляли запросы Facebook, Twitter и Google с требованием предоставить информацию о любой финактивности связанных с РФ аккаунтов. Американские компании согласились содействовать властям Соединенного Королевства в расследовании.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit.
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