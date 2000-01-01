Иракские военные перекрыли путь боевикам ISIS из Мосула
Поддерживаемые США иракские военные подразделения закрыли последний главный выход из оплота террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в западной части Мосула, контролируя доступ к городу с северо-запада, сообщается в среду, 1 марта.
9-я танковая дивизия армии Ирака находится в пределах километра от "Сирийских ворот" Мосула, северо-западного входа в город, как сообщает Reuters.
"Мы эффективно контролируем дорогу, она находится в пределах нашего поля зрения", - сообщают военные. Жители Мосула сообщили, что они не могут перемещаться по шоссе, которое начинается от "Сирийских ворот", со вторника, 28 февраля.
Дорога связывает Мосул и Таль-Афар, другую цитадель "Исламского Государства", расположенную в 60 км к западу.