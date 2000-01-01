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flickr 01.03 10:50   MIGnews.com

Иракские военные перекрыли путь боевикам ISIS из Мосула

Поддерживаемые США иракские военные подразделения закрыли последний главный выход из оплота террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в западной части Мосула, контролируя доступ к городу с северо-запада, сообщается в среду, 1 марта.

9-я танковая дивизия армии Ирака находится в пределах километра от "Сирийских ворот" Мосула, северо-западного входа в город, как сообщает Reuters.

"Мы эффективно контролируем дорогу, она находится в пределах нашего поля зрения", - сообщают военные. Жители Мосула сообщили, что они не могут перемещаться по шоссе, которое начинается от "Сирийских ворот", со вторника, 28 февраля.

Дорога связывает Мосул и Таль-Афар, другую цитадель "Исламского Государства", расположенную в 60 км к западу.
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