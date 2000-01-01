01.03 09:26 MIGnews.com

В районе Эйлата спасли 130 детей

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Несколько групп школьников, выехавших на годовую экскурсию в окрестности Эйлата, минувшей ночью попали под ливни и оказались блокированными, вместе со своими автобусами, в местах отдыха.Школьники спали в палатках или спальных мешках, когда началась буря. выезд с ночевок на автобусах был невозможен из-за потоков воды и грязи, запрудивших дороги.Командир спасателей Эйлата Шрага Грин рассказал о том, что около 4 часов утра удалось организовать вывоз школьников с мест ночевок на джипах полиции, Электрической Компании и добровольцев. Всего были эвакуированы 130 школьников.