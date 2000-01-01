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Во Франции арестованы подростки, связанные с террористами | Фото: Thinkstock01.03 07:55   MIGnews.com

Во Франции арестованы подростки, связанные с террористами

Французские власти арестовали 4 девочек-подростков по подозрению в связи с джихадистами в Сирии с помощью зашифрованных сообщений в приложении Телеграмм, как сообщил судебный источник Reuters.

В чате подозреваемые обсудили возможность подготовки жестоких нападений, как сообщил источник, не уточнив.

Три из четырех девочек являются несовершеннолетними в возрасте от 15 до 17 лет, четвертой подозреваемой 18 лет.

Французский телеканал France 3 сообщил, что одна из девушек была в контакте с Рашидом Кассим, французским исламистским боевиком, который подозревается в том, что стоит за некоторыми из недавних терактов во Франции.

Американские военные сообщили в начале февраля, что он Кассим был убит в ходе авиаударов вблизи иракского города Мосул.
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