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YouTube 01.03 19:59   MIGnews.com

Террориста в Хевроне ликвидировал хозяин дома

Во второй половине дня террорист совершил ножевое нападение на израильтянина. Мужчина получил легкие ранения, а террорист был ликвидирован не месте происшествия.

Появились новые подробности инцидента, который произошел в среду, 1 марта.

Как стало известно, злоумышленник напал на 33-летнего жителя фермы. Уточняется, что фермер услышал какой-то шум на улице и вышел из дома, чтобы посмотреть, что происходит.

Во дворе он увидел террориста и вернулся в дом за оружием. Злоумышленник побежал за ним в дом и успел совершить нападение. Однако жертва атаки не растерялась и открыла огонь на поражение.

Бандит был убит на месте.
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