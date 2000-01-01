01.03 19:59 MIGnews.com

Террориста в Хевроне ликвидировал хозяин дома

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Во второй половине дня террорист совершил ножевое нападение на израильтянина. Мужчина получил легкие ранения, а террорист был ликвидирован не месте происшествия.Появились новые подробности инцидента, который произошел в среду, 1 марта.Как стало известно, злоумышленник напал на 33-летнего жителя фермы. Уточняется, что фермер услышал какой-то шум на улице и вышел из дома, чтобы посмотреть, что происходит.Во дворе он увидел террориста и вернулся в дом за оружием. Злоумышленник побежал за ним в дом и успел совершить нападение. Однако жертва атаки не растерялась и открыла огонь на поражение.Бандит был убит на месте.