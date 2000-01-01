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Во Франции арестовали 4 сторонниц одного из лидеров ISIS | Фото: Thinkstock01.03 17:58   MIGnews.com

Во Франции арестовали 4 сторонниц одного из лидеров ISIS

Во Франции полиция задержала четырех девушек по подозрению в подготовке террористических нападений. По сообщениям французских СМИ, подростки были сторонницами известного джихадиста Рашида Кассима, скрывающегося на территории Ирака.

Отмечается, что самой старшей 18 лет, остальным от 14 до 17 лет. По словам парижского прокурора, девушек задержали в разных частях страны. В прокуратуре считают, что сторонницы Кассима обсуждали возможность "насильственных акций".

Также предполагается, что подростки планировали отправиться в расположение движения "Исламское Государство" в Ираке и Сирии.
Отмечается, что девушки также читали персональный Telegram-канал Рашида Кассима.
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