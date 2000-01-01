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YouTube 01.03 17:36   MIGnews.com

Сирийские войска взяли цитадель Пальмиры

Подразделения армии Сирийской арабской республики при поддержке союзного ополчения установили полный огневой контроль над городом Пальмира.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил один из полевых командиров, находящийся на месте событий.

По его словам, правительственная армия заняла высоты, окружающие город, после того, как их покинули боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Полевой командир отметил, что теперь Пальмира находится "на расстоянии броска камня" от сирийской армии, которая быстро продвигается по направлению к городу.

Бойцы сирийской армии взяли штурмом крепость эмира Фахреддина на западном въезде в Пальмиру, передает ТАСС.

При этом они также заняли штаб ИГ, который находился на одном из холмов во дворце Каср-эль-Кутрий на юго- западной окраине города.

Это стало возможным после того, как противник сирийской армии в панике отступил.

Город неоднократно переходил из рук в руки. В мае 2015 года его захватили боевики ИГ, в конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке авиации РФ освободили поселение. В декабре 2016 года Пальмира была вновь захвачена ИГ.
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