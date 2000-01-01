01.03 17:21 MIGnews.com

ООН: все стороны битвы за Алеппо совершали преступления

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ООН заявила, что все стороны в битве за Алеппо с июля по декабрь 2016 года причастны к военным преступлениям, сообщает ТАСС. Такой вывод сделали авторы специального доклада независимой комиссии Организации объединенных наций по расследованию нарушений прав человека в Сирии.В докладе, в частности, говорится, что боевые действия за контроль над Алеппо "сопровождались беспрецедентным насилием" и привели к гражданским жертвам. Сирийские ВВС, по данным доклада, использовали боеприпасы с хлором при авиаударах в восточной части города. При этом в документе отмечается, что нет подтверждений использования химического оружия в Сирии российскими военными. Выводы комиссии основаны на словах очевидцев, слышавших характерный запах, и свидетельствах медиков.Кроме того, в докладе сказано, что боевики использовали мирное население как живой щит при боях с правительственными войсками в Восточном Алеппо. Также сообщается о препятствовании распространения гуманитарной помощи среди попавшего в осаду населения, ограничении свободы передвижения мирных жителей и об их произвольных арестах.Комиссия ООН призвала разработать механизм для дальнейшего расследования нарушений прав человека и законов войны, а также дала ряд рекомендаций по поведению сторон конфликта в условиях военных действий.Доклад был представлен к 34-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. При его подготовке опросили 291 человека.