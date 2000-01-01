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Израильтянин разбился на мотоцикле в Боливии | Фото: Thinkstock01.03 16:19   MIGnews.com

Израильтянин разбился на мотоцикле в Боливии

В результате мотоциклетной аварии погиб гражданин Израиля. Сообщается, что 23-летний житель Кирьят-Оно разбился на смерть недалеко от столицы Ла-Пас.

Дор Джиан отправился в групповую поездку на мотоциклах в Валье-де-ла-Луна. Пока что обстоятельства дорожного инцидента невыясненные. Уточняется, что мотоцикл израильского туриста занесло на дороге и упал с обрыва.

В результате происшествия Дор Джиан получил смертельную травму голову. Его друзья пытались спасти его, однако израильтянин умер на месте.

Почетный консул Израиля в Боливии и местный раввин уведомили посольство Израиля в Перу о трагической смерти гражданина Израиля, поскольку Боливия не имеет дипломатический отношений с государством Израиль.

МИД Израиля работает над тем, чтобы вернуть тело Дора Джиана.
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