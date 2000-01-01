Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Отец убитого в Нетании: я отомщу, зуб за зуб, глаз за глаз | Фото: Thinkstock01.03 15:51   MIGnews.com

Отец убитого в Нетании: я отомщу, зуб за зуб, глаз за глаз

Отец 20-летнего Авива Боарона, убитого вместе с его другом Роном Яковом, Эзра Боарон, говорит, что ему уже нечего больше терять.

Семья 20 лет назад потеряла дочь, Инбаль, которая погибла в автомобильной катастрофе.

Эзра говорит: “Тот, кто это сделал - не человек. Тот, кто это осуществил, и тот, кто его послал, должны предстать перед судом и приговорены к смерти”.

Мать Авива, Габриэла, говорит: “Это не убийство, это - бойня, террористическая атака”.

Эзра говорит: “Полиция должна поймать. Но этого недостаточно - его надо убить, кем бы он ни был - евреем или арабом. Мы не боимся никого. Мне больше нечего в этой жизни терять. Если я узнаю, кто это, я убью его. Глаз за глаз. Убил моего сына, 20-летнего солдата. Кто-то пришел в дом, наполненный женщинами, детьми, молодыми людьми, открыл огонь без разбора. К этому невозможно относится. как к чему-то логическому. Зуб за зуб, глаз за глаз”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
Ле Пен могут лишить депутатской неприкосновенности 2 марта
15:18
Конец "Трампомании"
15:02
После апелляции: команда защитников Азарии подала в отставку
14:33
Дональд Трамп: Антисемитизм - форма ненависти и зла
14:22
Лидер ИГ обратился к боевикам с прощальной речью
14:08
Эльор Азария подал апелляцию о пересмотре приговора
13:49
Натан Щаранский возглавит Еврейское агентство еще на год
13:19
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявлено обвинение
12:55
СМИ: Жену Фийона взяли под стражу
12:49
Израиль: джихадиста Валентина приговорили к 4.5 годам  
12:21
Барак и Мишель Обама опубликуют свои мемуары
12:10
Эксклюзив: спасатели ЦАХАЛа готовятся к войне в Газе  
11:58
Мощный взрыв и перестрелки в Кабуле
11:45
США исключат Ирак из "черного миграционного списка"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus