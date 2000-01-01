01.03 15:51 MIGnews.com

Отец убитого в Нетании: я отомщу, зуб за зуб, глаз за глаз

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Отец 20-летнего Авива Боарона, убитого вместе с его другом Роном Яковом, Эзра Боарон, говорит, что ему уже нечего больше терять.Семья 20 лет назад потеряла дочь, Инбаль, которая погибла в автомобильной катастрофе.Эзра говорит: “Тот, кто это сделал - не человек. Тот, кто это осуществил, и тот, кто его послал, должны предстать перед судом и приговорены к смерти”.Мать Авива, Габриэла, говорит: “Это не убийство, это - бойня, террористическая атака”.Эзра говорит: “Полиция должна поймать. Но этого недостаточно - его надо убить, кем бы он ни был - евреем или арабом. Мы не боимся никого. Мне больше нечего в этой жизни терять. Если я узнаю, кто это, я убью его. Глаз за глаз. Убил моего сына, 20-летнего солдата. Кто-то пришел в дом, наполненный женщинами, детьми, молодыми людьми, открыл огонь без разбора. К этому невозможно относится. как к чему-то логическому. Зуб за зуб, глаз за глаз”.