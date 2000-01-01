01.03 16:02 MIGnews.com

Ле Пен могут лишить депутатской неприкосновенности 2 марта

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На сессии Европарламента, которая пройдет завтра в Брюсселе, состоится голосование по вопросу лишения лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.В отношении Ле Пен идет расследование из-за фотографий зверств боевиков террористический группировки "Исламское государство" (известна также как ISIS), которые она разместила в своем Twitter.Стоит отметить, что лидер "Народного фронта" неоднократно лишалась депутатского иммунитета за свои высказывания.