01.03 14:22 MIGnews.com

Лидер ИГ обратился к боевикам с прощальной речью

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Главарь террористической группировки "Исламское Государство" (ИГ, также известна как ISIS) Абу Бакр аль-Багдади обратился к ее членам с речью, в которой признал целый ряд поражений в последнее время, сообщает телеканал Alsumaria. Как отмечается, террорист назвал свою речь прощальной и распространил её среди проповедников."Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака", – сообщил телеканалу источник.Отмечается, что Аль-Багдади также призывал террористам "отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии".Напомним, среди последних поражений ИГ – побег из Алеппо, занятого сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ, потеря города Эль-Баба, который отбили сирийская оппозиция и военные Турции, а также поражения в иракском Мосуле, который отвоевывают правительственные силы этой страны при поддержке ополчения и международной коалиции.