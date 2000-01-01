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скриншот с видео YouTube 01.03 14:22   MIGnews.com

Лидер ИГ обратился к боевикам с прощальной речью

Главарь террористической группировки "Исламское Государство" (ИГ, также известна как ISIS) Абу Бакр аль-Багдади обратился к ее членам с речью, в которой признал целый ряд поражений в последнее время, сообщает телеканал Alsumaria. Как отмечается, террорист назвал свою речь прощальной и распространил её среди проповедников.

"Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака", – сообщил телеканалу источник.

Отмечается, что Аль-Багдади также призывал террористам "отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии".

Напомним, среди последних поражений ИГ – побег из Алеппо, занятого сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ, потеря города Эль-Баба, который отбили сирийская оппозиция и военные Турции, а также поражения в иракском Мосуле, который отвоевывают правительственные силы этой страны при поддержке ополчения и международной коалиции.
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