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YouTube 01.03 13:19   MIGnews.com

Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявлено обвинение

Власти Малайзии предъявили двум женщинам обвинение в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи, как сообщает ВВС в среду, 1 марта.

Ранее 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айше и 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуон были задержаны по обвинению в причастности к убийству брата лидера КНДР.

В том случае, если суд признает их виновными в убийстве, женщинам грозит смертная казнь. Отмечается, что в суд обвиняемых доставили в наручниках, бронижелетах и под усиленной охраной.

Одна из обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама заявила в ходе слушания, что она "невиновна" и утверждала, что думала, что это розыгрыш.

Напомним, что Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту нервно-паралитическим агентом VX, классифицированным Организацией Объединенных Наций в качестве оружия массового уничтожения, отмечается в сообщении полиции Малайзии.
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