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flickr 01.03 12:55   MIGnews.com

СМИ: Жену Фийона взяли под стражу

Жена бывшего премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона Пенелопа задержана, а затем помещена под стражу.

Об этом в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter написала сотрудница издания Mediapart Эллен Салви.

"Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. Источник близкий к партии "Републиканцы", — написала журналистка.




Ранее стало известно о том, что Фийон был вызван на допрос по делу о трудоустройстве его супруги. Соратники кандидата по партии пока воздерживаются от комментариев.

Между тем, по данным Figaro, "Пенелопа дома и с ней все хорошо". Об этом авторитетному французскому изданию сообщил источник, близкий к семье Фийона. Он опроверг информацию Mеdiapart о задержании супруги кандидата в президенты Франции.

Вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон скандал разразился после публикации в сатирической газете Canard enchaine, где утверждалось, что восемь лет она получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона, при этом ни дня не работая.

При этом издание ссылалось на платежные бланки, по которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Подобные обвинения коснулись и двух детей Фийона. Между тем, кандидат в президенты опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году.

По словам политика, происходящее является масштабной операцией по устранению его кандидатуры с выборов и назвал утверждения СМИ клеветой.

Как известно, выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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