01.03 11:58 MIGnews.com

Мощный взрыв и перестрелки в Кабуле

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Перестрелка вспыхнула между силами безопасности и неизвестным числом боевиков в Кабуле в среду, 1 марта, сразу после громкого взрыва в западной части афганской столицы, как сообщил представитель полиции.Борьба была сосредоточена вблизи штаб-квартиры полиции района, расположенной недалеко от школы военной подготовки, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен говорить со СМИ.На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, а полиция никак официально не прокомментировала возможные потери и нанесенный ущерб.Взрыв был достаточно большим, чтобы быть услышанным на другой стороне города. В прошлом месяце террорист-смертник убил, по меньшей мере, 20 человек около здания Верховного суда в Кабуле. Тогда террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за это нападение.