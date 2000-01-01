01.03 11:21 MIGnews.com

Репатриант принявший ислам пытался присоединиться в ISIS

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Полиция Израиля арестовала 40-летнего Валентина Мазалевского, репатрианта из Беларуси, по подозрению в попытке вступить в террористическую организацию ISIS.Мазалевский, во время службы в ЦАХАЛе познакомился с израильской арабкой, и чтобы жениться на ней в 2000 году принял ислам. Он жил в деревне Шибли на севере страны. У Мазалевского - пятеро детей.ШАБАК арестовал Мазалевского после того, как тот стал проявлять активность на джихадистских форумах и выразил намерение присоединиться к ISIS. Он намеревался уехать в Турцию и там перейти границу с Сирией и добраться до территорий, контролируемых Исламским Государством.