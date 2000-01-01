01.03 11:13 MIGnews.com

Waze снова подвел водителей

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Навигационное приложение Waze второй раз за неделю выдало неверную информацию о состоянии дорог в районе Иерусалима.Аппликация рано утром 5 марта сообщала, что шоссе №443 - альтернативный маршрут из центра страны в Иерусалим, закрыто для движения транспорта.Компания Нетивей Исраэль выступила с немедленным опровержением, указав, что никаких изменений в движении транспорта, по сравнению с обычными днями не произошло.На прошлой неделе Waze, напротив сообщил о перекрытии шоссе №1 и перенаправил все движение на шоссе№443, в результате чего на въезде в Иерусалим образовалась гигантская пробка.