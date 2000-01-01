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20 израильтян организовали гигантскую международную аферу 01.03 10:17   MIGnews.com

20 израильтян организовали гигантскую международную аферу

20 молодых израильтян арестованы утром 1 марта по обвинению в организации международной криминальной сети, занимавшейся финансовым мошенничеством и шантажом в отношении международных компаний в различных странах и уголках мира.

В результате деятельности сети мошенническим образом присвоены и отмыты десятки миллионов евро и долларов.

Тайное расследование в отношении подозреваемых продолжалось полтора года. Участники сети находили лазейки в структуре безопасности и контроля крупных корпораций. Они выдавали себя за бизнесменов или представителей компаний, и с помощью поддельных документов заключали крупные сделки, деньги за которые переводились на открытые ими счета и позднее отмывались. В частности, деньги переводились якобы на счета страховых компаний.

Расследование проводится полицией Израиля совместно с налоговым управлением Израиля при содействии прокуратуры Тель-Авива.
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