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Актеру из `Ералаша` перерезали горло | Фото:01.02 17:02   MIGnews.com

Актеру из "Ералаша" перерезали горло

Вечером, 29 января, в российском городе Волгоград актер киножурнала "Ералаш" Иван Ревякин оказался в эпицентре уличной драки, в результате которой преступник перерезал подростку горло.

16-летний мальчик погиб, когда возвращался с двоюродным братом из колледжа, передает "СтарХит".

Причиной конфликта стал тот факт, что Иван случайно задел плечом прохожего. После того, как парень получил ножевое ранение, родственник сразу вызвал "скорую", но медики так и не смогли его спасти.

Преподаватели в колледже и друзья рассказали, что Ревякин был очень любознательным и ответственным, он рос без мамы. Парень проявлял интерес к актерскому мастерству и успел сыграть в "Ералаше".

Убийцу подростка уже задержали в квартире, когда он пытался смыть следы крови с одежды. Им оказался 20-летний парень с криминальным прошлым. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.


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