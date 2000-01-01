01.02 15:36 MIGnews.com

Каир: к казни приговорены 37 боевиков Ансар Бейт аль-Макдис

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Уголовный суд Каира приговорил 37 боевиков террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис" к казни за 54 преступлений, среди которых – покушение на Министра внутренних дел.Об этом сообщает al-Masry al-Youm.Группировку возглавлял Хишам Ашмауи, присоединившийся к террористической организации "Исламское государство" (ISIS). Он был призван виновным в организации нескольких терактов, среди которых атака на КПП недалеко от ливийской границы в 2014 году, повлекшая 22 смерти.В деле изначально фигурировали 208 боевиков. Тем не менее, приговор пока вынесли по отношению к 37. Им инкриминируют убийства, покушения, саботаж и теракты против правоохранительных органов и государственных учреждений.Дальше дело передается на рассмотрение муфтию Египта Шауки Аллям, который вынесет окончательный вердикт по смертной казни согласно шариату. Заседание назначено на 2 марта.