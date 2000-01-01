01.02 09:37 MIGnews.com

Репатрианта обвиняют в попытке убийства на Карибах

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Гражданина Израиля Илью Романова арестовали в среду, 31 января, на карибском острове Антигуа. Репатрианта Илью Романова обвиняют в "причинении телесных повреждений с целью убийства" во время стычки с группой местных жителей.Об этом сообщает Times of Israel в четверг, 1 февраля.По словам девушки 30-летнего израильтянина, на него напали четыре человека, и он защищался. В ходе драки Романов используя бокал, нанес удар одному из нападавших. Мужчина получил ранение в шею и сейчас находится в больнице.Романов, бывший шкипер, попавший в аварию, является инвалидом. Романов мог отбиваться от нападавших только одной рукой, и потому был вынужден ударить нападавшего бокалом.МИД Израиля был проинформирован об инциденте и следит за ситуацией. Консул Сильвия Альфаси побеседовала с Романовым и его адвокатом и следит за нормальными условиями содержания арестованного.