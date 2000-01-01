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Пожар в доме престарелых в Японии: погибли 11 человек 01.02 10:57   MIGnews.com

Пожар в доме престарелых в Японии: погибли 11 человек

В результате сильного пожара в доме престарелых в японском городе Саппоро, погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.



Сообщается, что возгорание дома произошло около полуночи по местному времени. В нем находились 16 человек, получивших специальное пособие для малообеспеченных граждан.

Спасателям удалось вынести из горящего дома трех мужчин и двух женщин в возрасте от 50 до 80 лет. Погибли восемь мужчин и три женщины.

Причины возгорания пока неизвестны, однако, по словам местных СМИ, в здании были нарушены правила безопасности – отсутствовали системы автоматического пожаротушения.

В настоящее время ведется следствие.
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