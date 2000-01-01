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01.02 20:24   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал 4 арабов

Израильские солдаты осуществили задержание четырёх арабов неподалёку от кибуца Холит, расположенного в региональном совете Эшколь. Нарушители пытались незаконным образом пересечь границу и попасть на территорию Израиля из сектора Газа. Данный инцидент произошёл в четверг, 1 февраля.

Согласно информации, предоставленной в пресс-службе ЦАХАЛа, четырёх арабов задержали на южном участке границы с Газой.

Сообщается также, что в ходе обыска у нарушителей обнаружили и конфисковали два ножа и гранату.

В пресс-службе также отметили, что четырёх задержанных передали сотрудникам Общей службы безопасности для проведения дальнейших следственных мероприятий.
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