01.02 16:21 MIGnews.com

ВИДЕО: Ликвидация боевика ISIS в России

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В Сети появилось видео, где бойцы спецназа ФСБ штурмуют здание, где находился боевик террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта". Операция проходила в российском городе Нижний Новгород.Данное видео было обнародовано Федеральной службой безопасности РФ. При просмотре видно, как спецназовцы при помощи светошумовой гранаты штурмуют здание.Согласно данным, предоставленным ФСБ, террорист намеревался осуществить террористическую атаку 18 марта, в день выборов президента страны."Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", — цитируют СМИ заявление представителя спецслужбы.Источник также сообщил о том, что боевик "Исламского государства" являлся гражданином одной из стран ближнего зарубежья.