Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В китайского геймера отказали после 20 часового сеанса игр | Фото: Thinkstock02.02 00:16   MIGnews.com

В Китае у геймера отказали ноги после 20 часового сеанса игр

У Китайского геймера парализовало половину тела после 20 часового сеанса онлайн игр с друзьями, сообщает The Sun.

По данным издания, у мужчины на следующее утро отказали ноги. Сообщается, что он проводил время с друзьями в интернет-кафе и за все время он не отходил от монитора ни на секунду.

Узнав о случившемся, его друзья вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, но пока неизвестно, удастся ли ему восстановиться.

Китай массово страдает от интернет-зависимости среди подростков. Поэтому в стране начали активно бороться с этой проблемой. Однако не всегда методы борьбы являются действующими и законными. Так, в январе прошлого года подросток убил свою мать электрошоком после того как его выпустили из лечебного заведения, где его лечили от игромании шоковой терапией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:52
В Новой Зеландии кот-клептоман поссорил влюбленную пару
23:38
ВИДЕО: Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Норвегию  
22:34
Джима Керри признали невиновным в смерти своей бывшей
21:38
Премьер Польши: Мы понимаем эмоции Израиля
20:24
ЦАХАЛ задержал 4 арабов
19:42
Израиль отменил визит представителя Польши
19:16
Россия обсудила с Израилем безопасность на ЧМ-2018
18:39
Правительство Египта переедет в новую столицу
18:28
Арабы взрывают друг друга в Газе  
18:22
"Хизбалла" будет защищать Ливан от Израиля
17:56
Встреча Нетаниягу с лидерами области медицинских инноваций
17:32
Посольство США в Польше осудило законопроект о Холокосте
16:21
ВИДЕО: Ликвидация боевика ISIS в России  
15:23
РФ будет противодействовать антироссийским санкциям в ООН
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus