02.02 00:16 MIGnews.com

В Китае у геймера отказали ноги после 20 часового сеанса игр

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У Китайского геймера парализовало половину тела после 20 часового сеанса онлайн игр с друзьями, сообщает The Sun.По данным издания, у мужчины на следующее утро отказали ноги. Сообщается, что он проводил время с друзьями в интернет-кафе и за все время он не отходил от монитора ни на секунду.Узнав о случившемся, его друзья вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, но пока неизвестно, удастся ли ему восстановиться.Китай массово страдает от интернет-зависимости среди подростков. Поэтому в стране начали активно бороться с этой проблемой. Однако не всегда методы борьбы являются действующими и законными. Так, в январе прошлого года подросток убил свою мать электрошоком после того как его выпустили из лечебного заведения, где его лечили от игромании шоковой терапией.