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twitter.com 01.02 10:26   MIGnews.com

WikiLeaks: есть компромат на кандидатов в президенты Франции

В архиве специализирующегося на разоблачениях сайта WikiLeaks содержатся тысячи документов, так или иначе связанных с кандидатами в президенты Франции – лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен и экс-главой правительства Франсуа Фийоном, сообщает администрация сайта в Twitter.

Отмечается, что в архивах WikiLeaks около 3,5 тысяч файлов о Фийоне и больше тысячи – на Ле Пен.

В твитах WikiLeaks содержатся ссылки на результаты поиска по архивам сайта.







При этом оба политика были связаны с подозрениями в финансовых махинациях, в отношении жены Фийона сейчас проводится проверка.

Фийон стал победителем по результатам праймериз республиканцев. Ле Пен должна составить ему конкуренцию в первом туре президентских выборов, однако, согласно данным опросов, во второй тур ей пройти не удастся.
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