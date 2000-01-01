WikiLeaks: есть компромат на кандидатов в президенты Франции
В архиве специализирующегося на разоблачениях сайта WikiLeaks содержатся тысячи документов, так или иначе связанных с кандидатами в президенты Франции – лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен и экс-главой правительства Франсуа Фийоном, сообщает администрация сайта в Twitter.
Отмечается, что в архивах WikiLeaks около 3,5 тысяч файлов о Фийоне и больше тысячи – на Ле Пен.
В твитах WikiLeaks содержатся ссылки на результаты поиска по архивам сайта.
При этом оба политика были связаны с подозрениями в финансовых махинациях, в отношении жены Фийона сейчас проводится проверка.
Фийон стал победителем по результатам праймериз республиканцев. Ле Пен должна составить ему конкуренцию в первом туре президентских выборов, однако, согласно данным опросов, во второй тур ей пройти не удастся.