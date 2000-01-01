01.02 10:26 MIGnews.com

WikiLeaks: есть компромат на кандидатов в президенты Франции

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9 — WikiLeaks (@wikileaks) 1 лютого 2017 р.

3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecom pic.twitter.com/fFWMNS3KHD — WikiLeaks (@wikileaks) 1 лютого 2017 р.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В архиве специализирующегося на разоблачениях сайта WikiLeaks содержатся тысячи документов, так или иначе связанных с кандидатами в президенты Франции – лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен и экс-главой правительства Франсуа Фийоном, сообщает администрация сайта в Twitter.Отмечается, что в архивах WikiLeaks около 3,5 тысяч файлов о Фийоне и больше тысячи – на Ле Пен.В твитах WikiLeaks содержатся ссылки на результаты поиска по архивам сайта.При этом оба политика были связаны с подозрениями в финансовых махинациях, в отношении жены Фийона сейчас проводится проверка.Фийон стал победителем по результатам праймериз республиканцев. Ле Пен должна составить ему конкуренцию в первом туре президентских выборов, однако, согласно данным опросов, во второй тур ей пройти не удастся.