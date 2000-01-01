В Берлине задержаны трое предполагаемых террористов ИГ
В Берлине в рамках расследования дела об атаке на рождественскую ярмарку были задержаны трое предполагаемых участников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, также известна как ISIS) сообщает немецкое издание Bild.
По данным издания, двое из подозреваемых постоянно проживают в столице Германии. Задержанные якобы тесно связаны с ИГ в Ираке и Сирии. Отмечается, что прокуратура расследует дело о подготовке тяжкого преступления.
Задержание трех человек уже подтвердил официальный представитель надзорного ведомства Берлина.
Напомним, 19 декабря прошлого года на рождественской ярмарке в центре немецкой столицы грузовик наехал на людей. Погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Произошедшее местные власти квалифицировали как теракт.
Управлявший грузовиком 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен в розыск. Позднее стало известно, что его убили в Италии во время перестрелки с полицией. По версии правоохранителей ФРГ, он был единственным исполнителем теракта.