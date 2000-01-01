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В Израиле - самый холодный день 01.02 07:18   MIGnews.com

В Израиле - самый холодный день

Метеорологи предупреждают, что 1 февраля может стать самым холодным днем нынешней зимы в Израиле.

На юге и в центре страны до полудня существует вероятность дождей. В некоторых местах возможны грозы, в горах - град.

Будет необычайно холодно. Перспектива небольшого потепления появится только завтра, 2 февраля.

Температура воздуха в Цфате составит 4 градуса, в Нагарии - 12, в Тверии - 12, в Нацерете - 10, в Ариэле - 6, в Тель-Авиве - 13, в Иерусалиме - 12, 12 в Ашкелоне, 10 в Беэр-Шеве, 17 - в Эйлате.

Существенное потепление ожидается не ранее начала следующей недели.
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