02.02 04:54 MIGnews.com

В Афганистане муж-ревнивец отрезал жене оба уха

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23-летняя женщина из провинции Балх на севере Афганистана рассказала "Би-би-си", как муж связал ее и отрезал ей оба уха. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильно."Я не совершила никакого греха. Я не знаю, зачем мой муж так поступил со мной", - сказала Зарина.По ее словам, нападение произошло внезапно, после того как муж разбудил ее. Она также рассказала, что вышла замуж в 13 лет и что у нее никогда не было хороших отношений с супругом.В интервью изданию Tolo News Зарина жаловалась, что муж противился тому, чтобы она виделась со своими родителями."Он очень мнительный человек, они часто обвинял меня в том, что я разговариваю с чужими мужчинами, когда я уходила к своим родителям", - говорит Зарина.Представители полиции сообщили, что супруг женщины убежал из дома после нападения и сейчас находится в розыске.