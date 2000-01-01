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В Афганистане муж-ревнивец отрезал жене оба уха | Фото: AFP02.02 04:54   MIGnews.com

В Афганистане муж-ревнивец отрезал жене оба уха

23-летняя женщина из провинции Балх на севере Афганистана рассказала "Би-би-си", как муж связал ее и отрезал ей оба уха. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильно.

"Я не совершила никакого греха. Я не знаю, зачем мой муж так поступил со мной", - сказала Зарина.

По ее словам, нападение произошло внезапно, после того как муж разбудил ее. Она также рассказала, что вышла замуж в 13 лет и что у нее никогда не было хороших отношений с супругом.

В интервью изданию Tolo News Зарина жаловалась, что муж противился тому, чтобы она виделась со своими родителями.

"Он очень мнительный человек, они часто обвинял меня в том, что я разговариваю с чужими мужчинами, когда я уходила к своим родителям", - говорит Зарина.

Представители полиции сообщили, что супруг женщины убежал из дома после нападения и сейчас находится в розыске.
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