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01.02 21:18   MIGnews.com

Нетаниягу создал комиссию по переселению жителей Амоны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил создание специальной комиссии по содействию создания нового города для жителей эвакуированного поселения Амона, что правительство обещало сделать еще полтора месяца назад.

В комиссию войдут представители жителей поселения, помощник министра обороны по делам поселений, а также руководитель Генштаба премьер-министра. Работа комитета начнется немедленно - он приступит поискам подходящего места для переселения жителей Амона.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство и жители Амоны подписали соглашение о том, что на том же холме, где снесли поселения, для них будет построено альтернативное жилье. Тем не менее, никакого строительства не было, а 1 февраля БАГАЦ признал недействительным договор между государством и жителями поселения, а землю, на которой стояли их дома, принадлежащей арабам.

В связи с этим, несмотря на то, что эвакуация Амоны началась сегодня, правительство никоим образом не решило проблему переселения 42 семей ее населявших.

Предполагается, что новый город появится в регионе Биньямин, став первым за много лет городом, который будет создан в Иудее и Самарии под эгидой государства.
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