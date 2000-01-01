01.02 21:18 MIGnews.com

Нетаниягу создал комиссию по переселению жителей Амоны

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил создание специальной комиссии по содействию создания нового города для жителей эвакуированного поселения Амона, что правительство обещало сделать еще полтора месяца назад.В комиссию войдут представители жителей поселения, помощник министра обороны по делам поселений, а также руководитель Генштаба премьер-министра. Работа комитета начнется немедленно - он приступит поискам подходящего места для переселения жителей Амона.Напомним, что в декабре прошлого года правительство и жители Амоны подписали соглашение о том, что на том же холме, где снесли поселения, для них будет построено альтернативное жилье. Тем не менее, никакого строительства не было, а 1 февраля БАГАЦ признал недействительным договор между государством и жителями поселения, а землю, на которой стояли их дома, принадлежащей арабам.В связи с этим, несмотря на то, что эвакуация Амоны началась сегодня, правительство никоим образом не решило проблему переселения 42 семей ее населявших.Предполагается, что новый город появится в регионе Биньямин, став первым за много лет городом, который будет создан в Иудее и Самарии под эгидой государства.