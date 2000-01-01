01.02 19:59 MIGnews.com

Учительнице дали 20 лет тюрьмы за секс с 13-летним учеником

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Окружной суд Альбермерла приговорил учительницу Амелию Тат к 20 годам лишения свободы за совращение своего несовершеннолетнего ученика. За секс с 13-летним мальчиком женщину приговорили к 20 годам лишения свободы.Как пишет Toronto Sun, Тат преподавала естественные науки в средней школе Джека Джоетта в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. В один из дней она попросила своего ученика, чье имя не раскрывается, задержаться и помочь ей после уроков, что закончилось сексом.Пара еще 2 года поддерживала свои периодические половые отношения, пока мальчику не исполнилось 15 лет. О запретной связи стало известно, когда мать подростка обнаружила на его телефоне сообщения интимного характера от его преподавательницы, которая на тот момент уже сменила место работы. После этого мать ребенка обратилась в полицию.Учительницу обвинили в трех случаях вступления в интимную связь с несовершеннолетним и одном случае неприемлемых вольностей в общении с ребенком. Подписывая сделку с правосудием, Тат признала себя виновной по двум пунктам обвинения, за каждый из которых ее приговорили к 10 годам тюрьмы и оштрафовали на 200 тысяч долларов. Ее тюремное заключение начнется в мае.